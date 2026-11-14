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sabato 14 novembre 2026

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Vienna, inaugurato il primo mercatino di Natale del 2026

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Il principale mercatino di Natale di Vienna ha aperto i battenti venerdì. Il sindaco Michael Ludwig ha acceso l’albero di Natale ufficiale azionando una leva. Quest’anno, un abete rosso alto 31 metri, di circa 200 anni, è stato donato dal Vorarlberg, il Land più occidentale dell’Austria. L’albero è addobbato con 2.000 luci e 1.000 palline natalizie rosse e dorate. Nel 2025 il mercatino ha attirato circa 3,3 milioni di visitatori, molti dei quali provenienti dall’estero. In totale, 96 bancarelle vendono piatti dolci e salati, decorazioni natalizie e prodotti artigianali. I visitatori possono anche provare a pattinare sul ghiaccio su una pista di 3.000 metri quadrati. La storia del mercatino risale al 1600, quando fu menzionato per la prima volta il cosiddetto Thomasmarkt. Nel 1722 aprì a Vienna il primo mercatino di Natale tradizionale.