Ungheria, trovati 18 milioni in contanti in un bosco: l'indagine sull'ex ministro di Orban

In Ungheria le autorità hanno recuperato circa 18 milioni di dollari in contanti nascosti, parte dei quali rinvenuti sepolti sottoterra, nell’ambito di un’indagine su un ex ministro che aveva prestato servizio sotto l’ex primo ministro Viktor Orbán. L’Ufficio nazionale per il recupero e la protezione dei beni ha dichiarato di aver scoperto «ingenti quantità di contanti sepolti nei boschi, nascosti in fabbricati agricoli, magazzini e in un immobile residenziale, nonché custoditi in una cassaforte di alto valore in un luogo segreto», secondo quanto riportato in un comunicato diffuso venerdì. Tra il denaro contante recuperato figuravano oltre 5 miliardi di fiorini, circa 2,65 milioni di euro e 1,25 milioni di dollari statunitensi — per un valore complessivo di circa 18,1 milioni di dollari. Il ritrovamento del denaro è avvenuto al termine di una perquisizione durata due giorni nella capitale Budapest e in tre contee ungheresi, ha precisato l’Ufficio nazionale per il recupero e la protezione dei beni, istituito di recente dal nuovo governo ungherese. Il sequestro rientrava in un procedimento penale a carico dell’ex ministro dello Sviluppo nazionale Miklós Seszták, che ha ricoperto la carica sotto Orbán. È sospettato di aver accettato oltre 37,2 milioni di dollari in tangenti e bustarelle relative ad appalti per l’acquisto di veicoli da parte dell’azienda statale ungherese di autobus, nonché a progetti edilizi statali. Seszták è stato posto in custodia cautelare alla fine di settembre. La scoperta rappresenta l’ultimo sviluppo nell’ambito degli sforzi del governo volti a reprimere i presunti abusi commessi durante il mandato di Orbán.