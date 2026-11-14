Social, Salvini: "Nessuno tiri fuori hacker russi, temo siano italiani politicizzati"

“Non punto il dito perché voglio che siano le forze dell’ordine a capire chi si nascondeva dietro queste centinaia di profili falsi che venivano sulle pagine della Lega a insultare e ad attaccare mentre sulle pagine della sinistra andavano a dire ‘bravi’. Ecco, spero che nessuno in questo caso tiri fuori gli hacker russi visto che ormai se piove domani mattina è colpa degli hacker russi se ti fregano la bicicletta sotto casa è stato un hacker russo. In questo caso temo che ci siano italiani politicamente schierati dietro questo esercito di false identità social”. Così il vicepremier Matteo Salvini, a margine della visita al gazebo Lega Giovani di Ponte Milvio, rispondendo alle domande dei cronisti sul malfunzionamento dei bot sui profili social di vari politici, tra cui lo stesso leader della Lega. In particolare, la domanda faceva riferimento a una dichiarazione del leghista Claudio Borghi, che in una nota ha affermato che da tempo erano emerse notizie di “squadre informatiche addestrate da PD, M5S e persino della UE”. Alla domanda se anche lui avesse informazioni del genere, il ministro risponde: “No, io commento quello di cui sono personalmente a conoscenza e quindi lascio che siano le forze dell’ordine, l’intelligence, la polizia postale e anche i gestori delle piattaforme social a individuare chi sono questi falsi profili”.