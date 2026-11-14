Salvini: "Scudo democratico contro attacchi hacker? Non siamo d'accordo sulla censura preventiva"

Matteo Salvini è contrario alla proposta di Azione di uno scudo democratico contro gli attacchi hacker. “Noi abbiamo votato contro Bruxelles, perché se deve essere qualche burocrate di Bruxelles, o qualche burocrate in generale, a decidere chi ha diritto di dire che cosa e chi invece deve tacere, non è la democrazia che ho in testa io. Gli scudi democratici sono 60 milioni di italiani, non qualche burocrate che decide di essere censore”, ha detto il vicepremier a margine della sua visita al gazebo Lega Giovani di ponte Milvio, a Roma. “Non siamo assolutamente d’accordo sulla censura preventiva di nessun tipo di pensiero. Altro paio di maniche è la frode e il falso”, ha aggiunto il ministro dei Trasporti richiamando la vicenda del malfunzionamento dei bot sui suoi profili social. “Chi dietro il cosiddetto scudo democratico ha voglia di censura non avrà mai il sostegno della Lega, né a Roma né a Bruxelles”, ha quindi specificato Salvini, concludendo: “Lo scudo democratico è il cervello degli italiani”.