Philadelphia, l'omaggio da record della città per i 50 anni di Rocky

La storia di Rocky Balboa, l’iconico personaggio creato da Sylvester Stallone, è una di quelle che il pubblico ama e conosce bene: una storia di resilienza, grinta e perseveranza nonostante le avversità. A 50 anni dall’uscita del film, i fan hanno reso omaggio alla sua eredità con un raduno da Guinness dei primati di persone vestite da Rocky, tenutosi venerdì sui gradini del Philadelphia Museum of Art. La divisa? Un berretto nero, pantaloni e felpa grigi e scarpe da ginnastica Converse alte nere. Dopo la conferma del record mondiale, il gruppo è salito di corsa le scale per posare per una foto davanti al museo. Sabato, i funzionari del turismo hanno dichiarato che 45.000 corridori provenienti da tutti i 50 stati e da 75 paesi parteciperanno a una “Rocky Run” in tutta la città.