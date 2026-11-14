Perù, Papa Leone XIV torna nella 'sua' diocesi di Chiclayo

Papa Leone XIV è tornato venerdì nella sua amata ex diocesi di Chiclayo e ha affermato che era una “gioia” essere a casa, mentre visitava alcuni dei luoghi che gli erano familiari e sottolineava l’impronta improntata alla giustizia sociale che si era lasciato alle spalle. Il pontefice, conosciuto qui come “Padre Robert”, ha celebrato la sua prima Messa in terra peruviana in un vasto campo alle porte di Chiclayo. Il Vaticano ha stimato che un milione di persone si fosse radunata lungo il percorso del suo corteo verso la Messa e che 500.000 vi abbiano partecipato.