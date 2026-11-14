Parigi, in migliaia in piazza contro le violenze della polizia e il caro vita

Migliaia di manifestanti hanno sfilato sabato per le strade di Parigi in una nuova giornata di proteste contro le violenze della polizia, l’aumento del costo della vita e il progressivo peggioramento dei servizi pubblici, in particolare dell’istruzione. Le manifestazioni arrivano dopo settimane di tensioni sociali, segnate anche dalle proteste del 17 ottobre. Uno dei principali motivi della mobilitazione di sabato è una proposta di legge che introdurrebbe una presunzione di legittimità per gli agenti di polizia e i gendarmi quando fanno uso delle armi. Le organizzazioni per i diritti umani hanno duramente condannato il provvedimento, definendolo una “licenza di uccidere”. A Parigi è già stata annunciata un’altra manifestazione per martedì 17 novembre.