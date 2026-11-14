New Orleans, battello con 180 passeggeri affonda nel fiume Mississippi: le immagini dal drone

Almeno 180 passeggeri e membri dell’equipaggio sono stati tratti in salvo venerdì dopo che una nave cisterna fuori controllo ha urtato e affondato un battello sul fiume Mississippi. Un video girato da un drone mostra le operazioni di soccorso in corso con il battello fluviale di New Orleans ribaltato su un fianco. Le immagini dalla scena mostrano la petroliera Atlantic Asphalt, di dimensioni molto maggiori, che ha urtato l’imbarcazione da crociera mentre era ormeggiata, provocando uno schianto e uno scricchiolio di metallo e vetro. Gli operatori dei rimorchiatori, i lavoratori nelle vicinanze, la polizia e numerosi altri soccorritori si sono precipitati in aiuto. Il sindaco di New Orleans, Helena Moreno, ha definito l’accaduto «un miracolo sul Mississippi». Il sindaco ha dichiarato che 32 persone sono state trasportate in ospedale, ma nessuna di loro presentava ferite gravi.