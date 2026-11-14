Milano, Sardone: "Se c.destra non inizia campagna spreca grande opportunità"

“Credo che stiamo sprecando una grande opportunità. Siamo a metà novembre, il centrosinistra è diviso, potremmo avere un’opportunità importante di vantaggio competitivo se iniziassimo la campagna da subito e mi spiace che non si colga questa opportunità. Spero che non si finisca come con Bernardo che è stato indicato a ridosso del deposito delle liste”. Lo ha detto la candidata sindaca della Lega a Milano, Silvia Sardone, a margine di un confronto organizzato da Il Giornale d’Italia con gli altri candidati.