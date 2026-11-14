Milano, Majorino: "Meloni non manda i 500 agenti per poi attaccare Sala"

“Sono allibito dal fatto che il governo non ha ancora mandato 500 agenti di polizia che ha promesso quattro anni fa. Io credo che Giorgia Meloni non mandi la polizia che promette al sindaco Sala per poi attaccarlo”. Così il candidato sindaco del Pd a Milano Pierfrancesco Majorino a margine di un confronto tra candidati. “Noi abbiamo bisogno di far sì che Milano che in questi anni è diventata più ricca, più attrattiva, divenga ancora più giusta e per questo dobbiamo fare politiche sulla questione abitativa ancora più coraggiose, mettendo le persone del ceto medio, lavoratrici, lavoratori, famiglie nelle condizioni di poter vivere a Milano e dobbiamo introdurre il salario minimo comunale e altri strumenti che facciano sì che il costo della vita per quello che si può da una città venga evidentemente contrastato. E poi abbiamo bisogno di una città nella quale i quartieri e soprattutto quelli periferici siano oggetto di azioni di recupero di qualificazione”, ha aggiunto Majorino.