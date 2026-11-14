Manovra, Salvini: "Ritiro tagli scuola? Due passi avanti alla faccia di chi sciopera a prescindere"

“Ritiro tagli scuola? È un passo in avanti. Abbiamo sempre detto che investire sulla scuola è fondamentale, lo stiamo facendo da 4 anni. C’è un ministro che ha investito sulla scuola come mai i predecessori di sinistra hanno fatto, rinnovando contratti, investendo anche sulle strutture scolastiche, quindi bene che il Parlamento interverrà per investire ulteriormente sul futuro dei nostri ragazzi”. Così il vicepremier Matteo Salvini, a margine della visita al gazebo Lega Giovani di Ponte Milvio. “Quindi due passi avanti alla faccia di qualcuno che sciopera a prescindere”. Gli fa eco il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, anche lui presente al gazebo: “Ritengo sia importante sulla legge di bilancio in materia di scuola fare un po’ di chiarezza, perché sono state fatte delle affermazioni che l’ufficio studi della Camera ha clamorosamente smentito. E allora bisogna parlare di dati concreti”. “Pensate che la spesa per istruzione, rispetto alla spesa complessiva dello Stato, per il 2027 è pari al 6,9% con il governo Draghi era pari al 6,2% con il Conte 2 era pari al 6,6%”, afferma il ministro, che sottolinea come “noi abbiamo aumentato, contrariamente a quello che dicono manifestazioni, opposizione, qualche sindacato, sia rispetto al Conte 2, sia rispetto a Draghi, la spesa per istruzione rispetto alla spesa complessiva dello Stato”. “Un altro dato, spenderemo nel 2027 qualcosa come 64 miliardi e 400 milioni di euro per l’istruzione. Con il Conte 2 la spesa era di 50 miliardi di euro”, insiste ancora Valditara, secondo cui “noi abbiamo aumentato in questi 4 anni la spesa per istruzione del 13,1% in tutta la scorsa legislatura è stata aumentata del 9,5% rispetto all’altra legislatura”. “Quando l’opposizione dice che noi tagliamo sull’istruzione, che noi abbiamo destinato meno risorse, quando Conte dice la sciocchezza colossale che ha destinato 8 miliardi in più, sono tutte fake news. Andate a consultare i dati dell’ufficio studi della Camera, che sono dati ufficiali e questo governo è quello che ha investito in di più in istruzione”, conclude.