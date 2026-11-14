Guerra Ibrida, Crosetto: "Italia non esposta più degli altri Paesi"

“L’Italia è esposta come tutti i Paesi del mondo. Per un attacco cyber non serve un’armata o uno stato basta un gruppo di persone che abbia delle capacità tecniche basta che stacchino la luce in un ospedale, in una stazione in un supermercato in un aeroporto. È una somma di sicurezza che non è solo pubblica ma anche privata, nel mio rapporto di quattro anni fa c’è un invito ad adeguarsi alla parte pubblica quanto a quella privata. Una parte delle aziende private sono attrezzate molto bene in Italia mentre una parte ha pensato che non riguardasse loro ma ci arriveranno”. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto, intervenuto a Napoli al giuramento degli allievi del 239esimo corso della Scuola Militare Nunziatella.