Brooklyn, il momento del crollo dell'edificio ripreso da una telecamera di sicurezza

Una telecamera di sicurezza ha ripreso il momento esatto in cui, mercoledì, un edificio è crollato a Brooklyn. Il video mostra una scala interna che trema mentre la parete adiacente crolla con un forte boato, sollevando una nuvola di polvere. La telecamera ha poi ripreso un vigile del fuoco che aiutava un residente a scendere quella stessa scala, sovrastata da un abisso di macerie. Il crollo, avvenuto senza preavviso mercoledì pomeriggio, ha distrutto un edificio che ospitava al piano terra un negozio di divise mediche e quattro appartamenti ai piani superiori. Otto le vittime e decine i feriti.