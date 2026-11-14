Atp Finals, Iapichino: "Atmosfera pazzesca, tennis italiano sta facendo grandi cose"

“Qualcosa del tennis seguo, da italiana sono orgogliosa, il nostro movimento sta facendo grandissime cose. E’ la mia prima volta qui, devo dire che c’è un’atmosfera pazzesca, Torino è meravigliosa e sta ospitando un grandissimo evento”. Così in una intervista a LaPresse Larissa Iapichino, campionessa europea e primatista italiana nel salto in lungo, presente a Torino per seguire le Atp Finals al via domani. “Sono molto curiosa di vedere anche domani qualcosa di più e gli atleti in azione”, ha aggiunto l’atleta azzurra.