Atletica, Iapichino: “Non farò stagione indoor, esperienza in Usa non in programma”

“Sicuramente l’obiettivo saranno i Mondiali di Pechino di settembre, mi aspetto di arrivare in un’ottima forma tecnica, fisica e mentale per quell’appuntamento. La stagione indoor? Al momento non è in programma”. Così in una intervista a LaPresse Larissa Iapichino, campionessa europea e primatista italiana nel salto in lungo, presente a Torino per seguire le Atp Finals al via domani. “Un’esperienza in futuro negli Usa? Non è nei miei programmi, preferisco fare come sto facendo, sto investendo moltissimo sulla mia struttura, sulla mia carriera – ha proseguito l’atleta azzurra – Ho creato una sorta di piccola isola felice anche investendo i miei soldi rispetto a fisioterapia e materiale tecnico, quindi preferisco avere una struttura stabile e al momento rimanere a casa a Firenze dove sono riuscita insieme al mio team a creare una struttura molto produttiva tra palestra, macchinari e un fisioterapista personale”.