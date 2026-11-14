Aerei a terra negli Usa, l'annuncio del comandante del volo della Delta

Un passeggero della Delta in volo da Detroit a Fort Lauderdale ha registrato un video in cui il comandante spiegava il blocco dei decolli negli aeroporti Usa durante un annuncio a bordo. Il comandante ha comunicato ai passeggeri che gli altri aerei non avrebbero potuto decollare, ma che erano comunque in linea per atterrare a destinazione entro un’ora. Venerdì la Federal Aviation Administration (FAA) ha sospeso tutti i voli a livello nazionale a causa di problemi di comunicazione nei centri regionali di controllo del traffico aereo, secondo quanto riportato in un avviso della FAA. Il blocco dei voli è stato imposto «a causa di circostanze straordinarie e per motivi di sicurezza», secondo l’avviso.