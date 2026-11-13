Ue, Mattarella: "Scelta coraggiosa e lungimirante, unisce futuro popoli"

“Quando statisti illuminati, dopo le lacerazioni e gli orrori della Seconda guerra mondiale, dopo secoli di contrapposizione, hanno compiuto la scelta coraggiosa e lungimirante di porre insieme il futuro dei popoli europei hanno compiuto appunto una scelta coraggiosa, lungimirante, innovativa”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo a Vicenza all’inaugurazione della mostra “Ispirazione Europa – Italia e Germania – Pittura e scultura tra Ottocento e Novecento. Da Canova a Kiefer”.