Accesso Archivi

Accesso Archivi

venerdì 13 novembre 2026

Ultima ora

Ucraina, Salvini: “Se Ue parla con una voce sola verrà ascoltata di più”

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover

“Che l’Europa debba parlare con voce unica mi sembra ragionevole. Che poi non si possa continuare all’infinito a sostenere una guerra che ormai si avvicina ai cinque anni, alle centinaia di migliaia di morti, alle decine di miliardi di costo, è altrettanto evidente. Quindi conto che nel 2027 io da ministro possa lavorare alla ricostruzione con le imprese, sia in Ucraina che in Russia, e non all’ulteriore fornitura di soldi e di armi. Se parli con una voce ti ascoltano meglio, se parli con quattro voci è più complicato”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno a Roma promosso da Ance.