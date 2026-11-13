Ucraina, Salvini: “Se Ue parla con una voce sola verrà ascoltata di più”

“Che l’Europa debba parlare con voce unica mi sembra ragionevole. Che poi non si possa continuare all’infinito a sostenere una guerra che ormai si avvicina ai cinque anni, alle centinaia di migliaia di morti, alle decine di miliardi di costo, è altrettanto evidente. Quindi conto che nel 2027 io da ministro possa lavorare alla ricostruzione con le imprese, sia in Ucraina che in Russia, e non all’ulteriore fornitura di soldi e di armi. Se parli con una voce ti ascoltano meglio, se parli con quattro voci è più complicato”. Così il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine di un convegno a Roma promosso da Ance.