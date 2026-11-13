Ucraina, Merz a Trump: “Niente sorprese, gli Usa continuino a giocare nella squadra europea e in quella di Kiev”

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha chiesto al presidente americano Donald Trump di restare al fianco degli alleati europei e dell’Ucraina in vista del suo previsto incontro con il presidente russo Vladimir Putin, la prossima settimana in Cina. A margine del vertice dei leader Ue a Dublino, riporta Ntv, Merz ha riferito che alcuni temono che il colloquio possa trasformarsi in “un secondo momento Anchorage”, – con riferimento al criticato incontro in Alaska tra Trump e Putin – con un’intesa tra Washington e Mosca raggiunta senza il coinvolgimento degli europei e di Kiev. “Voglio ribadire con molta chiarezza il nostro messaggio agli Stati Uniti: per favore, niente sorprese. Continuate a giocare nella squadra europea e in quella dell’Ucraina e lavoriamo insieme per una pace autentica”, ha dichiarato Merz. “Questo è il nostro obiettivo e intendiamo mantenerlo”. Trump, Putin e il presidente cinese Xi Jinping dovrebbero incontrarsi la prossima settimana a margine del vertice dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) in Cina.