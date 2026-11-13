Truffe agli anziani, il bottino viaggiava per posta: la refurtiva recuperata dai carabinieri

Il bottino di una serie di truffe agli anziani messe a segno nel Nord Italia viaggia per posta. I carabinieri di Napoli hanno intercettato quattro pacchi con oro, denaro e i ricordi di una vita. Trovate anche due pistole spedite con lo stratagemma della Onlus per i bambini. È il nuovo sistema escogitato da una banda di truffatori che, dopo aver messo a segno i raggiri in diverse regioni italiane, spediva il denaro e i preziosi sotto falso nome, affidandoli al circuito postale per sottrarsi ai controlli. Un meccanismo scoperto dai Carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno recuperato i pacchi contenenti l’intera refurtiva. Lo schema della truffa era sempre lo stesso: prima la telefonata, poi l’arrivo del finto carabiniere o del finto perito a casa della persona anziana. La consegna di denaro e gioielli. Il trasferimento della refurtiva in un pacco postale. Il viaggio del plico attraverso il circuito postale. Spedizioni che partivano da Savignano sul Panaro (MO), Casazza (BG), Borgone Susa (TO) e Farini (PC). Dagli accertamenti è emerso che il gruppo di truffatori partiva da Napoli per raggiungere diverse località del Nord Italia, soprattutto piccoli centri di Lombardia, Emilia-Romagna e Piemonte. Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte e non solo. Per la maggior parte parliamo di piccole cittadine. La grossa novità sta nel trasporto del bottino. Per ogni pacco spedito corrisponde una truffa consumata. Il truffatore elude così i controlli e sfugge ad eventuali perquisizioni.