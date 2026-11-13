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venerdì 13 novembre 2026

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Steven Spielberg premiato al MoMa: "Stare qui da solo mi sembra sbagliato, fare cinema è un lavoro di gruppo"

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Steven Spielberg è stato premiato in occasione dell’annuale Film Benefit del Museum of Modern Art di New York. Il regista Premio Oscar è stato omaggiato da colleghi del mondo del cinema e dello spettacolo come Martin Scorsese, Tom Cruise, Stephen Colbert e Bruce Springsteen. “Stare qui da solo mi sembra sbagliato. Fare cinema è un lavoro di collaborazione. E quando vengo messo in risalto in una serata come questa, mi viene in mente che non sono mai stato da solo su nessun set, in nessuna location, in nessun studio di registrazione”, ha detto il regista, sceneggiatore e produttore statunitense.

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