Sinner arriva su TikTok: "Grazie per l'incredibile affetto"

Jannik Sinner, dopo Instagram, X, Facebook e YouTube, sbarca anche su TikTok. “Ciao, sono Jannik. Grazie per l’incredibile affetto che mi avete mostrato, nonostante non avessi ancora postato nulla. Penso che ora sia il momento di cominciare. Vi mostrerò il dietro le quinte, dentro e fuori dal campo. Fatemi sapere cosa vorreste vedere. Scrivetemelo nei commenti”, ha detto nel primo video pubblicato sul social asiatico. Il tennista azzurro è fermo da luglio scorso a causa di un infortunio al ginocchio destro. Di recente ha annunciato il suo rientro in occasione del Six Kings Slam, torneo esibizione che si terrà a Riad, in Arabia Saudita, dal 27 al 30 dicembre.