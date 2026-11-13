Roma, blitz dei carabinieri a Quarticciolo: arresti e sequestri nelle piazze di spaccio

Blitz di questa mattina dei carabinieri nel quartiere Quarticciolo di Roma. A supporto della compagnia Casilina, il XIV battaglione Calabria dell’esercito e l’ottavo reggimento Lazio. “Stiamo effettuando un servizio straordinario di controllo del territorio qui al quartiere Quarticciolo – spiega il capitano Pierpaolo Verri della compagnia Casilina, Carabinieri – il servizio si svolge con il controllo all’interno delle piazze di spaccio presenti, quindi con i soggetti che insistono all’interno di queste piazze di spaccio e contemporaneamente procede anche il controllo degli esercizi commerciali. Stiamo facendo controlli in abitazioni, su strada, ai veicoli, alle persone sospette che circolano all’interno di questo quartiere”. Nel corso dell’intervento, che va avanti dalle prime ore dell’alba, i carabinieri hanno effettuato arresti, sequestri e la chiusura di alcune attività commerciali.