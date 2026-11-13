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venerdì 13 novembre 2026

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Re Carlo III festeggia il suo compleanno con una visita alla BRIT School di Londra

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Giornata intensa per Re Carlo III che oggi, alla vigilia del suo 78° compleanno, ha fatto visita alla BRIT school, celebre scuola di Croydon, a sud di Londra, specializzata nelle arti performative. Tra gli ex allievi dell’istituto figurano celebrità come Adele, Amy Winehouse, Tom Holland e RAYE. Poi il sovrano britannico si è recato nel centro di Croydon, dove ha visitato lo storico Surrey Street Market, che festeggia il suo 750° anniversario. I residenti e i lavoratori del posto hanno intonato “Happy Birthday” al re prima che questi tagliasse una torta celebrativa.