Re Carlo III festeggia il suo compleanno con una visita alla BRIT School di Londra

Giornata intensa per Re Carlo III che oggi, alla vigilia del suo 78° compleanno, ha fatto visita alla BRIT school, celebre scuola di Croydon, a sud di Londra, specializzata nelle arti performative. Tra gli ex allievi dell’istituto figurano celebrità come Adele, Amy Winehouse, Tom Holland e RAYE. Poi il sovrano britannico si è recato nel centro di Croydon, dove ha visitato lo storico Surrey Street Market, che festeggia il suo 750° anniversario. I residenti e i lavoratori del posto hanno intonato “Happy Birthday” al re prima che questi tagliasse una torta celebrativa.