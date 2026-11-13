Outlook down, il ministro australiano Burke: “Per Microsoft non si tratterebbe di un attacco informatico”

In Australia il ministro degli Affari interni Tony Burke ha dichiarato venerdì che Microsoft aveva paragonato l’interruzione su vasta scala a quella subita da CrowdStrike nel 2024. Burke ha dichiarato di aver parlato con il massimo dirigente di Microsoft in Australia e con il coordinatore nazionale per la sicurezza informatica del governo in merito all’interruzione globale. “Loro (Microsoft ndr) non ritengono di avere a che fare con un attacco informatico. Ritengono invece di trovarsi di fronte, in qualche modo, a una situazione simile a quella che abbiamo visto con CrowdStrike, dove un aggiornamento è andato storto”, ha detto Burke ai giornalisti a Sydney. CrowdStrike, società di sicurezza informatica con sede in Texas, aveva attribuito la responsabilità a un bug in un aggiornamento che ha permesso ai propri sistemi di inviare dati errati a milioni di computer dei clienti, innescando nel luglio 2024 un’interruzione tecnologica globale che ha bloccato i voli, interrotto le trasmissioni televisive e causato disagi a banche, ospedali e negozi.