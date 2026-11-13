Manovra 2027, Salvini: "Contributo delle banche misura ragionevole non bullismo"

Matteo Salvini difende la misura prevista nel testo della prossima Manovra, che prevede un contributo di banche e assicurazioni. “Non voglio pensare che qualche amministratore di qualche grande banca, quando parla di bulli, parli di parlamentari che sono eletti dai cittadini per fare l’interesse di tutti i cittadini, non solo dei banchieri. Io noto che da anni, per loro fortuna e con mia grande gioia, le grandi banche, penso Intesa e Unicredit, stanno macinando decine di miliardi di euro di utili, di guadagni, non di extra profitti, di utili”, ha detto il vicepremier a margine di un convegno a Roma promosso da Ance.

“Sono guadagni in maggioranza dovuti alle commissioni e agli interessi pagati dai risparmiatori italiani. E quindi che una piccola parte di questi utili enormi vengano reinvestiti per sostenere imprese, famiglie, sanità e pensioni, mi sembra ragionevole. Se in conversione della legge di bilancio il parlamento riterrà che il contributo dato dalle grandi banche debba essere ulteriormente aumentato, penso che il parlamento sia legittimato a farlo”, ha affermato.

“Le banche stanno guadagnando oltre i record dell’anno scorso e stanno crescendo in borsa. Quindi, se chiudono quest’anno con 50 miliardi di euro di utile, di questi 50 miliardi di euro di utile, oltre che i dividendi e l’acquisto dei titoli di Stato, 5-6 miliardi, finiranno nell’economia nazionale, non penso che sia un atto di bullismo, ma penso che sia un atto di buonsenso“, ha aggiunto il ministro dei Trasporti e leader della Lega.