Manovra 2027, presidio Usb fuori Palazzo Chigi: "No alla finanziaria di guerra"

Alcune decine di manifestanti di Usb hanno portato uno striscione sotto Palazzo Chigi, dove è in corso una riunione tra i rappresentanti del governo e i sindacati. Sullo striscione si legge “No alla finanziaria di guerra” e richiama la manifestazione nazionale annunciata sempre dal sindacato per il prossimo 12 dicembre. Le forze dell’ordine si sono schierate davanti piazza Colonna. Slogan e cori sono stati intonati contro il governo Meloni, di cui si chiedono le dimissioni. Presenti anche rappresentanti degli studenti di Cambiare Rotta e Osa e del Movimento per il diritto all’abitare. Il tutto si è svolto senza alcuna tensione e il presidio, dopo circa mezz’ora, si è sciolto pacificamente.

Durante la manifestazione, Guido Lutrario, dell’esecutivo nazionale dell’Usb, ha dichiarato: “Questa è la quarta finanziaria purtroppo segnata da investimenti nell’acquisto e produzione di armamenti”. “Sembra che l’unica prospettiva che questo governo è in grado di offrire al Paese sia quella della guerra”, insiste ancora il sindacalista, che sottolinea come invece “le piazze del Paese stanno rigettando” questa stessa prospettiva. “Tra l’altro il governo si presenta a questi tavoli, ma è già tutto deciso, è un proforma”, denuncia Lutrario in merito al tavolo a cui anche una delegazione dell’Usb sta partecipando.