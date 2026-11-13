Manovra 2027, La Russa: "È molto italiana, quell'accento negativo è offensivo per il Sud America"

Il presidente del Senato Ignazio La Russa commenta le parole il numero uno di Intesa Sanpaolo Carlo Messina, che aveva parlato di norme “sudamericane” nella nuova Legge di Bilancio. “Una Manovra sudamericana? È offensivo per il Sud America dargli quell’accento negativo, in Sud America ci sono anche delle realtà molto importanti. Però questa Manovra è molto italiana, italiana fino in fondo”, ha detto la seconda carica dello Stato a margine della sua partecipazione alle celebrazioni per il centenario della quotazione di FNM, in Borsa a Milano.