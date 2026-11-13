Manovra 2027, Bombardieri: "Su tobin tax governo bolscevico, è un buon segnale"

“Mi pare vi sia sfuggito che questo è un governo bolscevico. Perché per la prima volta ha raddoppiato la tobin tax. Quando io stavo al sindacato europeo a Bruxelles per il fatto di averla proposta un altro po’ mi arrestavano. Questo governo ha raddoppiato la tobin tax, quindi vuol dire che le transazioni finanziarie possono essere tassate. Vuol dire che la finanza può essere tassata è un buon segnale“. Così il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, arrivando a Palazzo Chigi per l’incontro con il governo sulla manovra.

Prima di entrare, Bombardieri ha quindi spiegato quale sarà la posizione della Uil al tavolo: “Andiamo a chiedere che sia cambiata la norma che prevede il blocco delle assunzioni sulla scuola, non tanto perché non ci sia un problema di denatalità, ma perché la scuola nel corso degli ultimi 15 anni ha subìto tagli storici e quindi è necessario investire di più sulla scuola, mettere i ragazzi in condizioni di lavorare meglio, fare investimenti infrastrutturali e dare la possibilità ai lavoratori e lavoratrici alla scuola di avere più risposte. Vorremmo ribadire l’errore che ha fatto il governo nel bloccare la rivalutazione delle pensioni. Mettere 800 milioni sul capitolo pensioni da utilizzare a gennaio significa non utilizzare quelle risorse. Io non sono un ministro ma ho la sensazione che utilizzare 800 milioni da gennaio fino alla data delle elezioni sarà impossibile. Quindi per noi quelle risorse vanno eliminate dal capitolo che li prevede a gennaio, messe per rivalutare le pensioni”. Tra le altre richieste della Uil il ripristino di Opzione Donna e “una pensione di garanzia”.