Lucca, frane e smottamenti interrompono la viabilità in diverse zone della provincia

Paura e apprensione a Bagni di Lucca, a Ponte a Serraglio e a Fornoli, località della Garfagnana in provincia di Lucca, per allagamenti copiosi che hanno allagato strade del territorio e causato smottamenti e disagi. Diverse le frane che impediscono ai cittadini di muoversi sul territorio o far ritorno alle proprie case, come mostrano le immagini rilanciate sui social dal sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti. Il comune di Bagni di Lucca ha predisposto alla Croce Rossa spazi per accogliere eventuali famiglie, anche con bambini, che non riuscissero a rientrare nelle proprie abitazioni. “Sono disponibili – spiega il comune – lettini, vettovaglie e tutto il necessario per offrire un’accoglienza e un riparo a chi si trovasse in difficoltà”.

Interrotta la viabilità da Corsagna per andare a Bagni di Lucca: la variante del Brennero è stata chiusa da Chifenti verso Ponte a Serraglio e non è nemmeno possibile passare da Fornoli. Difficile la viabilità anche tra Corsagna e Chifenti per smottamenti, detriti e fango. Impegnati sul campo anche i carabinieri, intervenuti in diverse località della Garfagnana e nel territorio del comune di Bagni di Lucca. In particolare, proprio a Bagni di Lucca, una consistente frana ha interessato la Strada Statale 12, riversando sulla carreggiata una grande quantità di fango, detriti e alberi, con conseguente blocco della circolazione stradale.