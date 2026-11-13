Kimi Antonelli al Quirinale, donato un casco a Mattarella

Kimi Antonelli, neo campione del mondo di Formula 1 (il più giovane di sempre), è stato ricevuto nel tardo pomeriggio al Quirinale. Accompagnato da tutta la sua famiglia, il pilota è apparso molto emozionato nell’incontrare Sergio Mattarella, a cui ha portato in dono un casco indossato in uno dei Gran Premi corsi durante la stagione appena conclusa. Sulla visiera, la scritta “Al presidente Mattarella con molta ammirazione“. Antonelli ha chiesto al capo dello Stato se andrà a vedere qualche GP il prossimo anno. “Spero di sì. Mi attira molto, adesso”, ha risposto Mattarella con un sorriso, ricordando che l’ultima volta che si è recato a una gara “è stata a Monza, diversi anni fa. Per me è sempre più complicato spostarmi, ma questa condizione nuova (quella di un pilota italiano ai vertici della F1, ndr) mi sollecita molto”.