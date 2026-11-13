Filippine, l'arrivo di Lula a Manila

Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva è arrivato venerdì a Manila per una visita di Stato di due giorni e per partecipare al 49° vertice dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico (ASEAN), in qualità di ospite del Paese che detiene la presidenza di turno. La visita di Stato precede l’apertura del vertice, che si svolgerà nelle Filippine sotto la presidenza filippina dell’ASEAN, e rappresenta un’occasione per rafforzare i rapporti tra il Brasile e il Sud-Est asiatico. Si tratta della prima visita ufficiale nelle Filippine di un presidente brasiliano in carica. L’occasione coincide inoltre con l’80° anniversario delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi, avviate nel 1946.