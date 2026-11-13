Festival dell’Economia Sociale, il ministro Foti: "Le aree interne devono essere necessariamente assistite"

Fino a domani, 14 novembre, Forlì sarà il laboratorio nazionale ed europeo dell’economia sociale. Il Festival è promosso dalla Fondazione Economia Sociale ETS, costituita da Confcooperative, E-Ius e Fondazione Terzjus. Un sistema da 1,53 milioni di occupati, 400.000 enti e imprese, 4 milioni e 600 mila volontari e oltre l’8% del Pil per tre giornate di confronto che hanno visto alternarsi sul palco istituzioni, ministri, vertici europei e rappresentanti del vasto ecosistema del terzo settore.

Tra gli argomenti affrontati anche la questione delle aree interne, di cui ha parlato il ministro per gli Affari Europei, PNRR e Politiche di Coesione, Tommaso Foti. “La fragilità amministrativa che si riscontra in molti enti locali può essere uno dei tanti temi che con la coprogettazione e con la coprogrammazione possono essere affrontati e risolti”, ha affermato il ministro. “Dobbiamo pensare oggi a delle aree in cui i servizi necessariamente non debbano passare solo dalla gestione diretta degli enti locali, ma possano essere anche estesi e praticati attraverso la collaborazione del privato sociale. Penso che sotto questo profilo il terzo settore abbia grandi possibilità non soltanto di crescita, ma di fornire alle aree stesse delle risposte concrete non solo per una loro ripresa, ma anche per dare alle stesse quel futuro che si meritano in relazione alla storia, alla tradizione, ai costumi e anche alle attività lavorative e meritorie che in esse si sono sempre sviluppate”.