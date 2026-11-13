Femminicidio Manuela Petrangeli, la cognata: "Conferma ergastolo per Molinaro è giustizia per tutte le vittime"

Confermato in appello l’ergastolo per Gianluca Molinaro, condannato per aver ucciso a colpi di fucile l’ex compagna Manuela Petrangeli, il 4 luglio 2024, davanti a una clinica di via degli Orseolo, nel quartiere Portuense, a Roma. “Era un momento importante per noi riconfermare la sentenza, siamo contenti perché è importante fare giustizia. Giustizia per Manuela, giustizia per tutte le Manuela che ci sono. Perché confermare l’ergastolo è un segnale importante, anche a livello sociale per tutte le vittime che ci sono e per i familiari”, ha detto la cognata di Petrangeli. “Non è facile. È un dolore che stravolge la vita di ognuno di noi”, ha aggiunto.