Femminicidio Manuela Petrangeli, ergastolo confermato in appello per l’ex compagno Gianluca Molinaro

Confermato in appello l’ergastolo per Gianluca Molinaro, condannato per aver ucciso a colpi di fucile l’ex compagna Manuela Petrangeli, il 4 luglio 2024, davanti a una clinica di via degli Orseolo, nel quartiere Portuense, a Roma. La donna, madre del figlio dell’imputato, fu raggiunta da un colpo di fucile a canne mozze. In primo grado la prima Corte d’assise di Roma aveva inflitto all’uomo la pena massima. La Procura aveva chiesto l’ergastolo con 18 mesi di isolamento diurno, nella requisitoria pronunciata il 25 novembre scorso. La pm Antonella Pandolfi aveva ricostruito una lunga escalation di minacce, ossessioni e condotte persecutorie, culminata nell’omicidio.