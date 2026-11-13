Banco Bpm, il presidente Tononi: "Con Crédit Agricole logica solida, ma c'è tanto lavoro da fare"

“La logica industriale è solida, questo è indubbio”. Lo ha detto il presidente di Banco Bpm Massimo Tononi, a proposito della proposta di fusione amichevole fatta a Piazza Meda da Crédit Agricole con le attività in Italia del gruppo francese che è principale azionista della ex popolare. Per Tononi c’è comunque “tantissimo lavoro da fare perché dobbiamo assicurare ai nostri azionisti una transazione che sia coerente con questa struttura che è stata proposta e che vede nei fatti un forte trasferimento di controllo in capo ad un azionista”, ha affermato a margine di un evento sul financial crime promosso da Acams con la collaborazione della banca.

Il presidente ha parlato di una “perdita sostanziale di contendibilità per l’effetto di questa eventuale transazione che merita di essere assolutamente valutata perché noi dobbiamo tutelare a tutti i costi gli interessi dei nostri azionisti, tutti quanti”. “Il 70% dei nostri azionisti non rispondono a Crédit Agricole – ha spiegato -.Quindi è particolarmente importante che vengano tutelati in maniera adeguata”. Sul premio del 20% annunciato non si è sbilanciato. “Ci sono tanti aspetti che dobbiamo valutare attentamente, certamente i numeri sono forse i principali, però non commento oltre, perché non voglio qualificare il 20% più di quanto sia opportuno in questa fase”, ha aggiunto. Con la controparte, definita “un soggetto con cui abbiamo un rapporto eccezionale da tempo”, Tononi si è detto sicuro di poter “instaurare un dialogo fruttuoso e proficuo”. Quella dell’operazione resta “una strada auspicabile ma a determinate condizioni”, ha concluso Tononi.