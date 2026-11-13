Attacchi russi nella notte sull’Ucraina: un ospedale colpito a Kiev

Gli attacchi russi condotti nella notte sull’Ucraina hanno provocato almeno un morto a Odessa e il ferimento di un’altra persona in un ospedale di Kiev. Lo hanno riferito venerdì le autorità locali. Nel distretto di Shevchenkivskyi, nella capitale ucraina, un attacco ha provocato un incendio in un ospedale e il parziale crollo del secondo piano, secondo quanto comunicato dal Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Il personale sanitario ha evacuato 30 persone, mentre i soccorritori ne hanno tratte in salvo altre sette. Le squadre di emergenza intervenute sul posto sono riuscite a domare le fiamme. A Odessa una persona è rimasta uccisa e altre sono state ferite, ha dichiarato Serhii Lysak, capo dell’amministrazione militare cittadina. Gli attacchi con droni hanno danneggiato anche un’abitazione privata e alcune automobili.