Allarmi bomba nelle scuole, Landini: "Estensione della logica di guerra"

Maurizio Landini ha definito i recenti allarmi bomba nelle scuole come “un’estensione della logica di guerra”. “Che idea mi sono fatto? Innanzitutto, sono un elemento che credo preoccupi ognuno di noi. Credo che sia un fatto naturale avere anche paura o preoccuparsi di quello che sta succedendo. Ma da quel poco che posso capire mi sembra che tutto questo è legato all’estensione della logica di guerra che sta venendo avanti”, ha detto il segretario della Cgil a margine di una conferenza stampa a Roma sulle proposte fiscali del sindacato in vista della manovra finanziaria. “Ancor di più oggi è necessario riaffermare una cultura della pace e affermare delle politiche che escano sostanzialmente a questa logica”. “Dall’altra parte credo siano sotto gli occhi di tutti i ritardi sul piano delle tecnologie e dell’innovazione tecnologica”. Allo stesso tempo, questa situazione “indica come l’avere una concentrazione oggi della ricchezza, del potere, del controllo sulle tecnologie da parte di alcuni grandi privati sia un pericolo per il mondo”, ha detto ancora.