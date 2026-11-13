A Forlì il Festival dell'Economia Sociale: l'evento realizzato da Confcooperative, E-ius e Fondazione Terzjus

Forlì capitale dell’economia sociale, dal 12 al 14 novembre 2026, con il festival promosso dalla Fondazione Economia Sociale – ETS (costituita da Confcooperative, Fondazione Terzjus ed e-IUS). Protagonista un sistema da 1,53 milioni di occupati, 400.000 enti e imprese, 4.600.000 volontari e oltre l’8% del Pil. Intenso il confronto con le istituzioni, organismi di rappresentanza, enti di ricerca, mondo accademico, operatori del settore, imprese e cittadini. Tra i presenti nella giornata di giovedì anche il vicepresidente della Corte Costituzionale Luca Antonini e il presidente Istat Francesco Maria Chelli.

“L’economia sociale, la Corte Costituzionale l’ha detto in diverse sentenze, è qualcosa che valorizza la centralità della persona. Se si perde la centralità della persona, si perde molto della qualità democratica delle nostre repubbliche”, ha detto Antonini.

“Nel rapporto annuale che abbiamo presentato quest’anno per i 100 anni dell’Istat, davanti al presidente della Repubblica, una sezione rilevante è stata sul capitale umano e sociale”, ha aggiunto Chelli. “Oggi, in una situazione come la nostra, italiana, ma non solo, in tutto l’Occidente, in cui assistiamo a una profonda denatalità, l’importanza dell’economia sociale diventa strategica per rispondere alla sfida dell’invecchiamento che è evidente a tutti”.