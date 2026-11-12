Ucraina, gli inviati Usa Witkoff e Kushner arrivati a Mosca per i colloqui

I mediatori statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner sono arrivati all’aeroporto Vnukovo di Mosca, accolti dal rappresentante speciale del presidente della Federazione Russa, Kirill Dmitriev. I due incontreranno Vladimir Putin. Il consigliere presidenziale Yuri Ushakov ha sottolineato che, dal punto di vista protocollare, l’incontro si svolgerà “come di consueto”. La visita dei due inviati americani segu i due giorni di trilaterali che si sono tenuti ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi.