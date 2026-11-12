Stati Uniti, addio alla SS United States: le immagini dell'affondamento

La storica SS United States, un tempo la nave più veloce dei mari, ha compiuto mercoledì il suo ultimo, lento viaggio nelle profondità marine. Il famoso transatlantico è stato infatti affondato intenzionalmente sul fondo del Golfo del Messico, dove il colosso, un tempo lussuoso, è destinato a iniziare un nuovo capitolo come la più grande barriera corallina artificiale del mondo.

È stato un lungo addio. Al calar della notte, gran parte dell’imponente nave era ancora visibile nelle acque scure al largo della costa del Panhandle della Florida. Gli organizzatori avevano previsto che l’affondamento potesse concludersi in appena un’ora, ma sono stati smentiti: intorno alle 21 locali, la nave si è inclinata su un fianco e poi è affondata.

La discesa, più lenta del previsto, è stata in parte dovuta al fatto che gli equipaggi hanno riempito d’acqua i 128 serbatoi di carburante e lubrificante a bordo della nave, in modo che potesse adagiarsi in modo uniforme sul fondale oceanico.