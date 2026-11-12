Roma, azione di Greenpeace contro il caro-bollette: "Meloni, siamo alla canna del gas"

Greenpeace torna in azione a Roma a pochi giorni dall’approvazione del Decreto Bollette da parte del governo Meloni. In protesta contro il caro-energia, un gruppo di attivisti e attiviste ha scalato il Gazometro della capitale (un’infrastruttura del gas non più in uso, ora proprietà di Eni) e ha appeso un enorme striscione di 200 metri quadri con il messaggio: “Meloni, siamo alla canna del gas”. Accanto alla scritta, una foto della premier.

Con questa azione pacifica di protesta, l’associazione ambientalista ha voluto denunciare come le famiglie italiane continueranno a pagare bollette alte finché l’Italia continuerà a puntare sul gas anziché sulle rinnovabili per produrre elettricità e scaldare le abitazioni. Gli attivisti hanno esposto anche il messaggio “Stop Fossil Gas” per chiedere al governo Meloni e ai governi europei di abbandonare il gas fossile entro il 2035.

“Potremo avere sicurezza energetica e bollette più basse solo investendo nelle fonti rinnovabili“, ha dichiarato Simona Abbate, della campagna Clima ed Energia di Greenpeace Italia. “È una grande contraddizione che questo governo tanto nazionalista, anziché puntare sull’energia del sole e del vento che il nostro territorio possiede in abbondanza, vada a elemosinare combustibili fossili in giro per il mondo. Così facendo espone il nostro Paese a crisi continue e scarica il costo della dipendenza dal gas fossile sui bilanci delle famiglie, già duramente provate dall’inflazione. Chiediamo al governo italiano di stabilire il phase-out del gas fossile entro il 2035 e di investire sulle fonti rinnovabili e sulle misure necessarie per accelerare la transizione energetica, disaccoppiando stabilmente il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas e offrendo misure di sostegno alle persone in difficoltà per il caro energia. Una soluzione per finanziare la transizione: tassare gli enormi profitti delle aziende fossili”, ha concluso Abbate.