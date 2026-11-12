Papa Leone XIV in Perù: "Sto tornando nella mia patria"

Papa Leone XIV è in Perù. Dopo l’Uruguay e l’Argentina, la terza tappa del suo viaggio apostolico lo riporta nel Paese in cui per anni ha servito come pastore. Il Vaticano ha stimato che circa 3 milioni di persone si siano radunate lungo il percorso del corteo di auto del Pontefice, che al suo arrivo a Lima ha definito il Perù la sua “patria”, non nascondendo una profonda commozione visto il legame lungo oltre due decenni con il Paese e i suoi fedeli. Quella appena iniziata è quindi la tappa finale del suo viaggio, che si concluderà il prossimo 17 novembre.