New York, crolla un palazzo a Brooklyn: le immagini dei soccorsi tra le macerie

A Brooklyn un edificio di tre piani è crollato ai margini di un cantiere, causando la morte di almeno due persone e intrappandone altre sotto le macerie. Le immagini riprese dall’elicottero di un’emittente televisiva mostrano decine di vigili del fuoco che setacciano la zona, arrampicandosi sui cumuli di detriti e utilizzando le mani e le seghe elettriche per farsi strada tra le rovine, alla ricerca di eventuali superstiti e di vittime.

Almeno 10 persone sono state trasportate d’urgenza in ospedale; quattro di loro sono in condizioni critiche. Data la gravità della situazione, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco di New York ha affermato che le operazioni di ricerca e soccorso andranno avanti per diversi giorni.