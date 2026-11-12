Nato, il segretario Rutte: "La Russia è una minaccia a lungo termine"

Il segretario generale della NATO Mark Rutte ha avvertito che la Russia continua a rappresentare una minaccia a lungo termine per tutti i membri dell’Allenaza atlantica e che “siamo tutti sul fianco orientale, perché questi ultimi missili russi impiegheranno cinque minuti in più per raggiungere Londra, Dublino o Rotterdam rispetto a Tallinn, Vilnius o Varsavia“. Le sue parole arrivano dopo che la polizia antiterrorismo britannica ha arrestato vicino a Gloucester un soldato 41enne dell’esercito statunitense con l’accusa di spionaggio a favore della Russia. L’uomo prestava servizio in un’unità della NATO destinata a rispondere rapidamente alle crisi o alle operazioni con breve preavviso.

Rutte ha quindi sollecitato un aumento della spesa per la difesa e della produzione militare e ribadito che tutti i membri della NATO sono vulnerabili alle minacce russe.