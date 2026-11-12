Meloni incontra opposizioni su allarmi bomba, Ziello (FN): “Investire su sicurezza altri paesi non aiuta italiani”

“Futuro Nazionale ringrazia il presidente Giorgia Meloni per aver esteso l’invito al generale Vannacci. Noi abbiamo ribadito al presidente che su questi temi Futuro Nazionale ci sarà e porterà le proprie proposte che invieremo in giornata. Il problema è che ieri le famiglie hanno pagato la mancata attuazione della ‘linea Vannacci’: investire per la sicurezza di paesi stranieri non risolve i problemi degli italiani”. Sono le parole del deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello che ha rappresentato il leader Roberto Vannacci alla riunione a Palazzo Chigi assieme alle altre opposizioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari dopo i falsi allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia.