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giovedì 12 novembre 2026

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Meloni incontra opposizioni su allarmi bomba, Ziello (FN): “Investire su sicurezza altri paesi non aiuta italiani”

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Futuro Nazionale ringrazia il presidente Giorgia Meloni per aver esteso l’invito al generale Vannacci. Noi abbiamo ribadito al presidente che su questi temi Futuro Nazionale ci sarà e porterà le proprie proposte che invieremo in giornata. Il problema è che ieri le famiglie hanno pagato la mancata attuazione della ‘linea Vannacci’: investire per la sicurezza di paesi stranieri non risolve i problemi degli italiani”. Sono le parole del deputato di Futuro Nazionale Edoardo Ziello che ha rappresentato il leader Roberto Vannacci alla riunione a Palazzo Chigi assieme alle altre opposizioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari dopo i falsi allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia.