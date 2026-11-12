Meloni incontra opposizioni su allarmi bomba, Schlein: “Bene confronto ma no a deleghe in bianco”

“Bene il confronto ma deve proseguire nelle sedi competenti che sono Parlamento e Copasir. Noi come opposizioni siamo pienamente disponibili a collaborare davanti a minacce atte a destabilizzare il Paese ma no a deleghe in bianco rispetto alle decisioni che assumerà il governo”. Sono le parole della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein fuori da Palazzo Chigi al termine dell’incontro assieme alle altre opposizioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari dopo i falsi allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia. “Non abbiamo avuto stamattina proposte specifiche e le discuteremo in Parlamento”, prosegue Schlein. “Sono minacce nuove, bisogna migliorare i sistemi di allerta delle infrastrutture pubbliche e rafforzare il coordinamento tra strutture che si occupano di cybersicurezza e invertire i tagli sul settore”.