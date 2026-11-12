Meloni incontra opposizioni su allarmi bomba, Renzi: “Più antivirus e meno amichetti nei posti chiave”

“Un incontro molto buono nel metodo, ma non altrettanto buono nel merito. Penso che sulla cyber security, proprio perché la minaccia è seria, bisogna chiedersi come stiamo spendendo i soldi e chi si occupa della cyber sicurezza. Tanti attacchi sono molto seri, ma lasciatemi dire che quello di ieri dal Misoginistan era un allarme che si poteva risolvere semplicemente con un buon antivirus. Parliamo di una mail inviata a centinaia di scuole. Altrove, ad esempio in Irlanda, non hanno evacuato le scuole. Il punto è semplice: anziché spendere soldi su Paragon per spiare giornalisti e preti compriamo degli antivirus migliori”, ha detto il segretario di Italia Viva Matteo Renzi fuori Palazzo Chigi al termine dell’incontro assieme alle altre opposizioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari dopo i falsi allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia. “Sui grandi temi, il nostro suggerimenti a Meloni è: scegli chi governa la materia”, ha proseguito l’ex presidente del Consiglio. “Non si capisce se siano i Servizi segreti, la Difesa, gli Esteri, la Polizia postale oppure l’Acn dove fino a qualche settimana fa c’era un prefetto che faceva fatica anche ad accendere un computer. Più competenza e meno amichetti nei posti che decidono. Se Meloni vorrà voltare pagina noi ci saremo”.