Meloni incontra opposizioni su allarmi bomba, Magi: “Bene appello unità ma Paese è in ritardo”

“Abbiamo ringraziato la presidente del Consiglio per questa occasione di confronto e abbiamo risposto all’appello di unità quando si tratta di sicurezza del Paese. Abbiamo però sottolineato di come il Paese viva un enorme ritardo. I dati ci dicono che l’Italia è oggetto di circa il 10% degli attacchi globali. Siamo in ritardo su sicurezza strategica, sicurezza preventiva e capacità di risposta”, ha sostenuto il segretario di +Europa Riccardo Magi al termine della riunione a Palazzo Chigi assieme alle altre opposizioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari dopo i falsi allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia. “Siamo davanti non a un attacco hacker, ma a un mail bombing massivo”, ha continuato Magi. “Serve rafforzare i sistemi anti-spam. In alcuni casi la mail è stata filtrata, in altri alcuni dirigenti scolastici non hanno fatto evacuare la scuola. Bisogna anche rafforzare il coordinamento per la risposta a questo tipo di attacchi. Bene l’appello all’unità ma vogliamo sapere quali iniziative il governo intende mettere in atto per colmare questo ritardo”.