Meloni incontra opposizioni su allarmi bomba, Conte: “Disponibili ma governo adotti filtri e protocolli”

“Su questi temi ovviamente serve la massima collaborazione. Ieri il Paese si è bloccato per delle email massicce inviate alle scuole e non ce lo possiamo permettere. Basta adottare filtri tecnici e dotarsi di un protocollo. Dobbiamo invece distinguere gli attacchi informatici e lì si parla di guerra ibrida e cybersicurezza su cui abbiamo molto da lavorare. Serve coordinare tutte le autorità e avere risposte unitarie”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte fuori da Palazzo Chigi dopo l’incontro assieme alle altre opposizioni con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepremier Salvini e Tajani e i sottosegretari Mantovano e Fazzolari dopo i falsi allarmi bomba nelle scuole di tutta Italia. “Non possiamo lasciare come successo ieri che i dirigenti scolastici adottino decisioni caso per caso. Non possiamo lasciare che famiglie interrompano il lavoro per andare a prendere i figli oppure stare a lavoro nell’incertezza più totale”, aggiunge l’ex presidente del Consiglio. “Come rispondiamo all’appello all’unità? Come già detto siamo disponibili ma è il governo che ha gli strumenti e i tecnici ed è il governo che deve proporre soluzioni. Le opposizioni non hanno questi mezzi e quindi non spetta a noi fare proposte”.